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Город (Москва и область)     27.02.2020 13:46

Детский сад и школу искусств построят в районе Люблино по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  Люблино  программа реновации  строительство  детский сад  реновация жилья 

27 февраля. Mossovefinfo.ru – В рамках реализации программы реновации жилья в районе Люблино будут построены школа искусств и детский сад, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Как сообщил глава депратамента Сергей Левкин, проект планировки территории предусматривает строительство детской школы искусств на 150 посещений в смену и детского сада на 200 мест. Соответствующее постановление уже подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

По программе реновации в Люблино планируется снести 152 жилых дома. Для организации волнового переселения в рамках программы подобрано 11 стартовых площадок.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Люблино  программа реновации  строительство  детский сад  реновация жилья 

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