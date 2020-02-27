27 февраля. Mossovefinfo.ru – В рамках реализации программы реновации жилья в районе Люблино будут построены школа искусств и детский сад, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.



Как сообщил глава депратамента Сергей Левкин, проект планировки территории предусматривает строительство детской школы искусств на 150 посещений в смену и детского сада на 200 мест. Соответствующее постановление уже подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.



По программе реновации в Люблино планируется снести 152 жилых дома. Для организации волнового переселения в рамках программы подобрано 11 стартовых площадок.