27 февраля. Mossovefinfo.ru – В рамках реализации программы реновации жилья в районе Люблино будут построены школа искусств и детский сад, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
Как сообщил глава депратамента Сергей Левкин, проект планировки территории предусматривает строительство детской школы искусств на 150 посещений в смену и детского сада на 200 мест. Соответствующее постановление уже подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.
По программе реновации в Люблино планируется снести 152 жилых дома. Для организации волнового переселения в рамках программы подобрано 11 стартовых площадок.
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