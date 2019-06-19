19 июня. Mossovetinfo.ru – Девять домов переданы под заселение в рамках программы реновации жилья в западных районах Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы.
Новые дома расположены в районах Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское. В них переселяют жителей 15 расселяемых пятиэтажек. Всего переселяется 1266 семей из которых 894 уже заключили договора по новым квартирам с департаментом городского имущества Москвы. Еще 35 семей приглашены на подписание договоров в ближайшее время.
Кроме того, в Западном административном округе строится еще девять домов по программе реновации, еще четыре дома начнут строить до конца года. 12 домов введены в эксплуатацию ранее. Еще семь домов находятся в стадии проектирования.
Всего в ЗАО в программу реновации включено 558 домов.
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