26 мая. Mossovetinfo.ru – Девять игровых зон оборудовали на площадке «Салют» в Парк Горького. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



Она расположена недалеко от Главного входа, рядом с Пионерским прудом. «Дети играют с песком, водой, цветом, звуком. А взрослые отдыхают», - отметил Собянин.