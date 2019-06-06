6 июня. Mossovetinfo.ru – Девять московских поликлиник получили гранты за работу по профилактике заболеваний, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Гранты по итогам 2018 года вручались в номинациях «Лучшая школа здоровья», «Лучшее отделение медицинской профилактики», «Наибольший охват населения диспансеризацией», «Наибольший рост количества пациентов, прошедших диспансеризацию за один год» и «Детская поликлиника с лучшей организацией медицинской помощи в образовательной организации».
Общая сумма грантов составила 39 миллионов рублей. Все средства пойдут на материальное поощрение сотрудников.
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