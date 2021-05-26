Девятиэтажку в Южном Медведкове начали сносить по программе реновации

26 мая. Mossovetinfo.ru — Снос девятиэтажного дома начался в районе Южное Медведково в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплкекса Москвы, со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутинова.



Блочный дом был построен в 1963 года. В нем расположена 71 квартира. Жители девятиэтажки получили новые квартиры в том же районе. После сноса девятиэтажки, участок будет передан под новое строительство в рамках программы реновации.



Всего в рамках программы реновации жилья в Москве демонтировали уже 50 домов.