4 июня. Mossovetinfo.ru – На территории промзоны «Октябрьское поле» снесли девятнадцать объектов самостроя, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.



На месте снесенных самостроев будут построены многоэтажные жилые дома, школы, детские сады, поликлиника и объекты бытового обслуживания.



В дальнейшем на месте промзоны «Октябрьское поле» помимо жилой застройки и социальных объектов планируется построить промышленный технопарк площадью 13,8 тысяч квадратных метров.