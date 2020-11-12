 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     12.11.2020 13:43

Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов будет продлено - Собянин

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  школы  вузы  дистанционное обучение 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – Дистанционное обучение московских старшеклассников вероятно будет продолжено, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.

Ученики 6-11-х классов в Москве с 19 октября, после окончания осенних каникул, обучаются дистанционно.

По словам мэра Москвы, решение о продолжении дистанционного обучения старшеклассников будет принято на следующей неделе, исходя из эпидемиологической ситуации. Однако вероятнее всего они продолжат учебу в дистанционном режиме.

Кроме того, Собянин сообщил, что родители учеников младших классов могут проголосовать за перевод на дистанционного обучение. В настоящее время ученики 1-5-х классов в московских школах учатся очно.

Также мэр Москвы сообщил, что в связи с распоряжением министерства образования, на дистанционное обучение перейдут 600 тысяч студентов федеральных вузов и колледжей. Также на дистанционный формат работы перейдут порядка 150 тысяч преподавателей этих вузов и колледжей.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  школы  вузы  дистанционное обучение 

Возврат к списку

Лента новостей

14:03 Власть Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате - Песков

13:43 Город (Москва и область) Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов будет продлено - Собянин

12:35 Город (Москва и область) В школах Москвы отменили ноябрьские каникулы

11:59 Город (Москва и область) Московские ЗАГСы ограничили число гостей на регистрации браков до 5 человек

10:47 В России В МВД предложили разрешить вождение автомобиля с 17 лет

Актуальные материалы

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября

14:17 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры в Москве с 13 ноября смогут пускать не более 25% зрителей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru