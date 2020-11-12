12 ноября. Mossovetinfo.ru – Дистанционное обучение московских старшеклассников вероятно будет продолжено, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.
Ученики 6-11-х классов в Москве с 19 октября, после окончания осенних каникул, обучаются дистанционно.
По словам мэра Москвы, решение о продолжении дистанционного обучения старшеклассников будет принято на следующей неделе, исходя из эпидемиологической ситуации. Однако вероятнее всего они продолжат учебу в дистанционном режиме.
Кроме того, Собянин сообщил, что родители учеников младших классов могут проголосовать за перевод на дистанционного обучение. В настоящее время ученики 1-5-х классов в московских школах учатся очно.
Также мэр Москвы сообщил, что в связи с распоряжением министерства образования, на дистанционное обучение перейдут 600 тысяч студентов федеральных вузов и колледжей. Также на дистанционный формат работы перейдут порядка 150 тысяч преподавателей этих вузов и колледжей.
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