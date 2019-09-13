13 сентября. Mossovetinfo.ru – Центр занятости «Моя карьера» с 19 запускает образовательный марафон для московских мам, «Как найти работу мечты», сообщает портал mos.ru.



В рамках восьминедельного марафона пройдет курс лекций и вебинаров, на которых мамам расскажут, как совместить стабильный заработок с воспитанием детей, вернуться в профессию после декретного отпуска, с чего начать поиски новой работы или построить карьеру с нуля не имея опыта.



Курс продлится до середины ноября, посещать лекции нужно будет один раз в неделю. Также будут проводится групповые консультации и индивидуальные занятия. Кроме того, будет создан интерактивный чат, в котором участницы смогут общаться между собой и получить консультации специалистов центра занятости.



Это первый подобный марафон. Те, кто не успеет записаться, смогут сделать это во время второго набора, который проведут в октябре.