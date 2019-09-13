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Город (Москва и область)     13.09.2019 08:55

Для московских мам организуют образовательный марафон

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Теги:  центр занятости  Моя карьера  образовательные программы 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Центр занятости «Моя карьера» с 19 запускает образовательный марафон для московских мам, «Как найти работу мечты», сообщает портал mos.ru.

В рамках восьминедельного марафона пройдет курс лекций и вебинаров, на которых мамам расскажут, как совместить стабильный заработок с воспитанием детей, вернуться в профессию после декретного отпуска, с чего начать поиски новой работы или построить карьеру с нуля не имея опыта.

Курс продлится до середины ноября, посещать лекции нужно будет один раз в неделю. Также будут проводится групповые консультации и индивидуальные занятия. Кроме того, будет создан интерактивный чат, в котором участницы смогут общаться между собой и получить консультации специалистов центра занятости.

Это первый подобный марафон. Те, кто не успеет записаться, смогут сделать это во время второго набора, который проведут в октябре.


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Карта места

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Теги: 
центр занятости  Моя карьера  образовательные программы 

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