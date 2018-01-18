Для МЦД разработают единый стандарт обслуживания пассажиров‍

18 января. Mossovetinfo.ru - В Москве начали разрабатывать стандарт сервисного обслуживания пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Особые требования будут предъявляться к эксплуатации поездов, качеству и контролю перевозок, а также к работе билетной системы и навигации на МЦД.



В ноябре президент России Владимир Путин одобрил проект строительства ветки наземного метро в Москве, которая соединит радиальные направления МЖД, проект президенту представили мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.



По словам мэра Москвы Сергея Собянина, скорее всего, первые два диаметра, которые будут построены - Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск.