Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     18.01.2018 11:29

Для МЦД разработают единый стандарт обслуживания пассажиров‍

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЦД  Владимир Путин  Сергей Собянин 

18 января. Mossovetinfo.ru - В Москве начали разрабатывать стандарт сервисного обслуживания пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Особые требования будут предъявляться к эксплуатации поездов, качеству и контролю перевозок, а также к работе билетной системы и навигации на МЦД.

В ноябре президент России Владимир Путин одобрил проект строительства ветки наземного метро в Москве, которая соединит радиальные направления МЖД, проект президенту представили мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, скорее всего, первые два диаметра, которые будут построены - Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЦД  Владимир Путин  Сергей Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

14:00 Город Голосование по новому этапу благоустройства дворов началось в Москве

12:06 Город На фиолетовой ветке метро до конца года запустят еще 33 поезда «Москва»

11:29 Город Для МЦД разработают единый стандарт обслуживания пассажиров‍

10:44 Происшествия Автобус сгорел в Казахстане: погибли более 50 человек

09:43 Город Остается снести 36 пятиэтажек первой программы сноса «хрущевок» - список

Актуальные материалы

15:23 Общество Музей Высоцкого в Москве с 1 февраля закроется на реконструкцию

11:18 Город С 5 февраля три проезда в ЦАО станут односторонними

09:23 Мнения Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы реновации

17:40 Город Места для крещенских купаний в Москве

10:50 Город Движение на участке Русаковской улицы ограничат на два месяца

21:22 Город Фестиваль «Путешествие в Рождество» завершился в Москве

22:52 Общество Патриарх посоветовал приезжим бездомным в Москве «вернуться в места, где вас знают»

11:22 Происшествия 34-летняя женщина госпитализирована из-за множественных укусов лица собакой

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru