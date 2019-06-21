21 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве разработают единую архитектурную концепцию для станций Московского центрального диаметра, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
По словам Кузнецова, прорабатывается также вопрос благоустройства новых станций и безопасности пассажиров. Выявлены места, где пассажиры переходят железнодорожные пути в необорудованных местах. Для этих мест в проектах планировки будут предусмотрены безопасные переходы. На прилегающих к станциям территориях появятся новые городские центры, с кафе и магазинами.
Первые два маршрута МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года.
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