Город (Москва и область)
09.08.2025, 13:49
Днем в субботу силы ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву - Собянин
9 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в субботу 9 августа в 9:25 мск, в 10:01 мск,...
Город (Москва и область)
05.08.2025, 11:45
При покушении на грабеж пассажиры задержали мужчину на станции «Парк Победы»
5 августа — Mossovetinfo.ru — Пассажиры задержали на эскалаторе молодого человека, выхватившего мобильный телефон ...
Город (Москва и область)
04.08.2025, 09:55
Москву вечером 4 августа ожидает пик аномальных ливней - синоптик
4 августа — Mossovetinfo.ru — Москву вечером 4 августа ожидает пик аномальных ливней с рекордным количеством осадко...