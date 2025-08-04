Днем в субботу силы ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву - Собянин

9 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в субботу 9 августа в 9:25 мск, в 10:01 мск, в 12:58 мск сообщил, что силы ПВО Минобороны сбили, уничтожили беспилотники летевшие на Москву, атаковавшие столицу.



«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - отмечал Собянин в сообщениях.



Накануне около полуночи Минобороны России в своем официальном информационном канале сообщило, что над регионами России и над акваторией Азовского моря в «период с 17.25 до 22.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».



Утром Минобороны сообщило, что «в течение прошедшей ночи с 22.41 8 августа до 05.05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».