27 сентября. Mossovetinfo.ru – Дни открытых дверей пройдут в московских больницах в октябре в рамках проекта «Входите, открыто!», сообщается на портале mos.ru.



Посетители смогут получить консультации неврологов, кардиологов, офтальмологов и других специалистов, пройти обследования, послушать лекции, принять участие в мастер-классах.



Перечень клиник, которые примут участие в днях открытых дверей и расписание мероприятий можно посмотреть здесь.