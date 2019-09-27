27 сентября. Mossovetinfo.ru – Дни открытых дверей пройдут в московских больницах в октябре в рамках проекта «Входите, открыто!», сообщается на портале mos.ru.
Посетители смогут получить консультации неврологов, кардиологов, офтальмологов и других специалистов, пройти обследования, послушать лекции, принять участие в мастер-классах.
Перечень клиник, которые примут участие в днях открытых дверей и расписание мероприятий можно посмотреть здесь.
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