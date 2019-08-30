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Город (Москва и область)     30.08.2019 11:57

Дни открытых дверей в больницах Москвы в сентябре

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Теги:  больницы  здравоохранение  дни открытых дверей 

30 августа. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Входите, открыто», в московских больницах в сентябре пройдут дни открытых дверей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Для посетителей проведут экскурсии по роддомам, занятия в школах молодых родителей, кроме того, посетители смогут проверить состояние здоровья, и получить необходимую медицинскую помощь.

Подробнее о расписании дней открытых дверей можно узнать на портале mos.ru.


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Карта места

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Теги: 
больницы  здравоохранение  дни открытых дверей 

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