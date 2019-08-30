30 августа. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Входите, открыто», в московских больницах в сентябре пройдут дни открытых дверей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Для посетителей проведут экскурсии по роддомам, занятия в школах молодых родителей, кроме того, посетители смогут проверить состояние здоровья, и получить необходимую медицинскую помощь.



Подробнее о расписании дней открытых дверей можно узнать на портале mos.ru.