30 августа. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Входите, открыто», в московских больницах в сентябре пройдут дни открытых дверей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Для посетителей проведут экскурсии по роддомам, занятия в школах молодых родителей, кроме того, посетители смогут проверить состояние здоровья, и получить необходимую медицинскую помощь.
Подробнее о расписании дней открытых дверей можно узнать на портале mos.ru.
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