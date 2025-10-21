Другие материалы
Город (Москва и область)
27.10.2025, 08:40
До 10 градусов тепла, облачно, в понедельник 27 октября в столичном регионе
27 октября — Mossovetinfo.ru — До плюс 10 градусов тепла, облачная погода, небольшой дождь ожидаются в понедельник в с...
Город (Москва и область)
24.10.2025, 07:42
Беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже в подмосковном Красногорске – губернатор
24 сентября — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью в Красногорске, Московской области, в результате атаки БПЛА получил п...
Город (Москва и область)
21.10.2025, 10:18
«Поиск по архивам» объединил исторические документы с картой Москвы
21 октября — Mossovetinfo.ru — Благодаря технологии распознавания рукописного текста и интеграции архивных докумен...