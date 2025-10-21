 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     27.10.2025 08:40

До 10 градусов тепла, облачно, в понедельник 27 октября в столичном регионе

27 октября — Mossovetinfo.ru — До плюс 10 градусов тепла, облачная погода, небольшой дождь ожидаются в понедельник в столичном регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в Москве составит 8−10 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер юго-восточный, 6−11 м/c. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Московской области в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 5 до плюс 10 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до плюс 1 градуса.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя объявлен в столичном регионе с вечера 27 октября до утра 28 октября, сообщил Гидрометцентр РФ.

«Дождь. Местами сильный. Период предупреждения с 21:00 27 октября до 9:00 28 октября», – говорится в сообщении.



