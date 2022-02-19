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Город (Москва и область)     19.02.2022 11:25

До 10 тысяч беженцев из Донбасса может принять Московская область

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Теги:  Донбасс  беженцы  Россия  размещение  МЧС 

19 февраля. Mossovetinfo.ru - Московская область может принять до 10 тысяч беженцев из Донбасса. Об этом в субботу сообщил в замглавы МЧС России Виктор Яцуценко, информирует ТАСС.

По словам замглавы МЧС , помимо Ростовской области принять беженцев готовы еще семь регионов: Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области.

В связи с потоком беженцев с Донбасса в субботу, 19 февраля, с 10:00 мск губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел на территории региона режим реагирования "Чрезвычайная ситуация".

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Теги: 
Донбасс  беженцы  Россия  размещение  МЧС 

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