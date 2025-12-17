Другие материалы
Город (Москва и область)
23.12.2025, 07:00
До 11 градусов мороза прогнозируют в Москве во вторник, 23 декабря - Гидрометцентр
23 декабря — Mossovetinfo.ru — До 11 градусов мороза прогнозируют в Москве во вторник, 23 декабря, а в ночь на среду темп...
Город (Москва и область)
18.12.2025, 11:20
Спецпроект «Новогодние каникулы на ВДНХ» размещен на сайте выставки
18 декабря — Mossovetinfo.ru — Спецпроект «Новогодние каникулы на ВДНХ» размещен на сайте главной выставки страны. П...
Город (Москва и область)
17.12.2025, 06:25
Гололедица и до плюс 3 днем ожидаются в столичном регионе 17 декабря
17 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, дождь, гололедица и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве и области в ...