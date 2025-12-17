До 11 градусов мороза прогнозируют в Москве во вторник, 23 декабря - Гидрометцентр

23 декабря — Mossovetinfo.ru — До 11 градусов мороза прогнозируют в Москве во вторник, 23 декабря, а в ночь на среду температура может опуститься до минус 16 градусов, - сообщается на сайте Гидрометцентра России.



Погода облачная, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, 4-9 м/c. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

Днем температура воздуха в столице составит от минус 9 до минус 11 градусов. В ночь на среду она может опуститься до минус 16 градусов.



В Московской области во вторник температура будет от минус 13 до минус 8 градусов, а в ночь на среду понизится в отдельных районах до минус 19 градусов.



С четверга дневные и ночные температуры станут повышаться.



Также Москве и Московской области, по информации Гидрометцентр, на предстоящие двое суток, до 21:00 мск среды, 24 декабря, из-за гололедицы на дорогах объявлен желтый погодный уровень.