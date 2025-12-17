 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     23.12.2025 07:00

До 11 градусов мороза прогнозируют в Москве во вторник, 23 декабря - Гидрометцентр

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Московская область  Подмосковье  погода  Гидрометцентр 

23 декабря — Mossovetinfo.ru — До 11 градусов мороза прогнозируют в Москве во вторник, 23 декабря, а в ночь на среду температура может опуститься до минус 16 градусов, - сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Погода облачная, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, 4-9 м/c. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.
Днем температура воздуха в столице составит от минус 9 до минус 11 градусов. В ночь на среду она может опуститься до минус 16 градусов.

В Московской области во вторник температура будет от минус 13 до минус 8 градусов, а в ночь на среду понизится в отдельных районах до минус 19 градусов.

С четверга дневные и ночные температуры станут повышаться.

Также Москве и Московской области, по информации Гидрометцентр,  на предстоящие двое суток, до 21:00 мск среды, 24 декабря, из-за гололедицы на дорогах объявлен желтый погодный уровень.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Московская область  Подмосковье  погода  Гидрометцентр 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:00 Город (Москва и область) До 11 градусов мороза прогнозируют в Москве во вторник, 23 декабря - Гидрометцентр

19:16 Происшествия Гибель начальника управления Генштаба ВС РФ Сарварова является страшным убийством - Песков

18:48 В России План по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года утвердило Правительство

17:54 Власть ВС РФ частично реабилитировал осужденного за антисоветскую агитацию в 1950 году жителя Одессы

16:45 В России Главы стран СНГ провели неформальный саммит в Петербургском Эрмитаже

Актуальные материалы

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

10:56 В мире Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru