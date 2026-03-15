До 11 градусов тепла ожидаются в Москве днем во вторник 17 марта

17 марта — Mossovetinfo.ru — До плюс 11 градусов днем, облачно, с прояснениями, без осадков, - такая погода ожидается в Москве во вторник 17 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. В Подмосковье до плюс 12 градусов



В ночь на среду 18 марта температура может опуститься до минус 2 градусов, в Подмосковье - до минус 5 градусов.



Ветер восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.



Из-за гололедицы на дорогах местами в ночные и утренние часы в Москве и области до 09:00 мск 19 марта действует желтый уровень погодной опасности.