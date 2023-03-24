До 14 градусов тепла ожидается в столичном регионе 28 марта

28 марта, Mossovetinfo.ru - До 14 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 28 марта, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, - сообщает Гидрометцентр России.



«В первой половине дня местами туман. Температура воздуха в Москве составит от 11 до 13 градусов тепла, по области - от плюс 9 до плюс 14 градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 м/c», - говорится в сообщении.



Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.