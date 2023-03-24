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28.03.2023, 13:51
До 14 градусов тепла ожидается в столичном регионе 28 марта
28 марта, Mossovetinfo.ru - До 14 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 28 марта, облачно с прояснен...
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24.03.2023, 09:36
Сезон проката электросамокатов открылся в Москве
24 марта, Mossovetinfo.ru - Шестой сезон проката электросамокатов открылся в Москве, сообщается на официальном портал...
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24.03.2023, 08:54
До 11 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье 24 марта
24 марта, Mossovetinfo.ru - В Москве и Подмосковье в пятницу, 24 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, неболь...