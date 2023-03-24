 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     28.03.2023 13:51

До 14 градусов тепла ожидается в столичном регионе 28 марта

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  Москва  Московская область 

28 марта, Mossovetinfo.ru - До 14 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 28 марта, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, - сообщает Гидрометцентр России.

«В первой половине дня местами туман. Температура воздуха в Москве составит от 11 до 13 градусов тепла, по области - от плюс 9 до плюс 14 градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 м/c», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  Москва  Московская область 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:51 Город (Москва и область) До 14 градусов тепла ожидается в столичном регионе 28 марта

17:27 Происшествия СК проводит проверку после избиения пациентом врача в больнице Подмосковья из-за очереди

17:00 Происшествия Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти московской студентки после приема лекарства

09:36 Город (Москва и область) Сезон проката электросамокатов открылся в Москве

09:22 Происшествия Пожар на площади около 3000 кв м на заводе пластмасс в городе Арамиле Свердловской области

Актуальные материалы

23:35 В мире Путин: коллективный Запад начинает применять уже против России оружие с ядерным компонентом

04:13 Город (Москва и область) Открыта Большая кольцевая линия московского метро - БКЛ

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru