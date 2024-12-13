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Город (Москва и область)     18.12.2024 07:28

До 16 градусов мороза ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 18 декабря

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18 декабря — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, снег и до 16 градусов мороза ожидаются в столичном регионе 18 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 10 до минус 8 градусов, к вечеру понижение температуры до минус 14 градусов, по области от 13 до 10 градусов мороза, к вечеру понижение температуры до минус 16 градусов», – сообщает Гидрометцентр.

Ветер северо-западный 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/с , атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Минувшей ночью в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, морозы окрепли до минус 8,5 градусов. В Сергиевом Посаде, Московской области,
ночью зафиксировано до минус 11,6 градуса, сообщают синоптики.

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