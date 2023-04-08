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Город (Москва и область)     09.04.2023 11:34

До 16 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 9 апреля

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Теги:  погода  Москва  Московская область  9 апреля  16 градусов 

9 апреля. Mossovetinfo.ru - До 16 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 9 апреля, сообщает Гидрометцентр России.

Погода облачная, с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер восточный, 3-8 м/c, давление составит 756 мм ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
погода  Москва  Московская область  9 апреля  16 градусов 

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