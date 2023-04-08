До 16 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 9 апреля

9 апреля. Mossovetinfo.ru - До 16 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 9 апреля, сообщает Гидрометцентр России.



Погода облачная, с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер восточный, 3-8 м/c, давление составит 756 мм ртутного столба.