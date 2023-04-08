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Город (Москва и область)
09.04.2023, 11:34
До 16 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 9 апреля
9 апреля. Mossovetinfo.ru - До 16 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 9 апреля, сообщает Гидр...
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Город (Москва и область)
08.04.2023, 20:07
Движение возле кладбищ ограничат 9, 16 и 23 апреля
8 апреля. Mossovetinfo.ru - 9, 16 и 23 апреля с 06:00 до улучшения транспортной ситуации рядом с московскими кладбищами из-з...
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Город (Москва и область)
08.04.2023, 19:56
Поезда МЦД-2 следуют с задержками в обе стороны
8 апреля. Mossovetinfo.ru - Пригородные поезда МЦД-2 задерживаются в обоих направлениях по техническим причинам, сооб...