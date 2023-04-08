До 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 10 апреля

10 апреля, Mossovetinfo.ru - Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 10 апреля, сообщает Гидрометцентр России.



"Температура воздуха в Москве составит от 14 до 16 градусов тепла, по области - от плюс 12 до плюс 17 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 м/c", - говорится в сообщении.



Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.