До 19 градусов тепла, дождь ожидаются в столичном регионе 26 апреля

26 апреля. Mossovetinfo.ru - Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 19 градусов тепла, атмосферное давление около 740 мм ртутного столба ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 26 апреля, сообщает Гидрометцентр России.



"Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, по области - от плюс 14 до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/c", - говорится в сообщении.