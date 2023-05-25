До 23 градусов тепла без осадков ожидаются в столичном регионе 29 мая

29 мая — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.



«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, по области - от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/c», - говорится в сообщении.



В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов.



В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градусов.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 752 мм ртутного столба.



Ранее синоптики сообщали, что в конце мая в Москве и области установится теплая погода. Столбики термометров продержатся на отметке в +23 градуса. Осадки будут кратковременными, ливней и гроз в столице не ожидается.