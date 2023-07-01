До 25 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник, местами небольшой кратковременный дождь

3 июля — Mossovetinfo.ru — От 23 до 25 градусов тепла, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.



Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/с.



В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 21 до плюс 26 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.