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Город (Москва и область)     03.07.2023 07:12

До 25 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник, местами небольшой кратковременный дождь

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Теги:  погода  Москва. Московская область  Подмосковье  Гидрометцентр 

3 июля — Mossovetinfo.ru — От 23 до 25 градусов тепла, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/с.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 21 до плюс 26 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.

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Карта места

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Теги: 
погода  Москва. Московская область  Подмосковье  Гидрометцентр 

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