До 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг 24 августа

24 июля — Mossovetinfo.ru — До 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 24 июля, переменная облачность, местами дождь, сообщает Гидрометцентр России.



Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба. Ветер северный, 6–11 м/c.



В ночь на пятницу температура может опуститься в Москве до плюс 15 градусов, в Подмосковье, до плюс12 градусов.