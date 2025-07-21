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Город (Москва и область)     24.07.2025 07:04

До 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг 24 августа

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Теги:  Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область 

24 июля — Mossovetinfo.ru — До 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 24 июля, переменная облачность, местами дождь, сообщает Гидрометцентр России.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба. Ветер северный, 6–11 м/c.

В ночь на пятницу температура может опуститься в Москве до плюс 15 градусов, в Подмосковье, до плюс12 градусов.


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Теги: 
Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область 

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