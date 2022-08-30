 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     30.08.2022 07:56

До 29 градусов тепла ожидается в столичном регионе 30 августа

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Московская область  погода 

30 августа, Mossovetinfo.ru - В Москве и Подмосковье во вторник, 30 августа ожидается переменная облачность и до 29 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

«Температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов тепла, по области - от 24 до 29 градусов. Ветер западный, 5-10 м/c», - говорится в сообщении.
«Переменная облачность. По области местами кратковременный дождь», - сообщает Гидрометцентр.

Ожидается, что жаркая погода в Москве завершится с последним днем лета — 31 августа. 1 сентября ожидается уже облачная погода и сильный дождь, температура воздуха составит +12...+17 градусов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Московская область  погода 

Возврат к списку

Лента новостей

07:56 Город (Москва и область) До 29 градусов тепла ожидается в столичном регионе 30 августа

11:08 Происшествия ФСБ России установила соучастника по делу об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной

10:10 Город (Москва и область) «Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в столичном регионе

09:56 Мнения Полного запрета Евросоюза на выдачу россиянам шенгенских виз не будет - Боррель

12:31 Город (Москва и область) В столичном регионе снова ухудшилась экологическая ситуация - Центр ФОБОС

Актуальные материалы

11:31 Общество VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru