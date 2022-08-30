До 29 градусов тепла ожидается в столичном регионе 30 августа

30 августа, Mossovetinfo.ru - В Москве и Подмосковье во вторник, 30 августа ожидается переменная облачность и до 29 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.



«Температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов тепла, по области - от 24 до 29 градусов. Ветер западный, 5-10 м/c», - говорится в сообщении.

«Переменная облачность. По области местами кратковременный дождь», - сообщает Гидрометцентр.



Ожидается, что жаркая погода в Москве завершится с последним днем лета — 31 августа. 1 сентября ожидается уже облачная погода и сильный дождь, температура воздуха составит +12...+17 градусов.