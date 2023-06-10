 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     15.06.2023 08:25

До 29 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 15 июня

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр 

14 июня — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 15 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 26 до 28 градусов тепла, по области от плюс 24 до плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/c», - говорится в сообщении.

В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Москве на выходных температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, осадков не ожидается, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

По данным сайта, в субботу и воскресенье максимальные температуры днем в Москве будут от 25 до 30 градусов, ночью – от 11 до 16. Ожидается переменная облачность без осадков и слабый ветер.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Московская область  погода  Гидрометцентр 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:25 Город (Москва и область) До 29 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 15 июня

18:11 Власть Принят законопроект о поэтапном повышении призывного возраста возраста с 18–27 до 21–30 лет

13:03 В России Разрушение Каховской гидроэлектростанции признали ЧС федерального характера

07:45 В мире Главком ВСУ Залужный лично руководил подготовкой взрывов на "Северных потоках" – Politico

18:17 Город (Москва и область) Собянин: начался прием заявок на гранты в размере 600 млн руб. для социально ориентированных НКО

Актуальные материалы

12:12 Город (Москва и область) Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года — Мосгордума

10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru