До 29 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 15 июня

14 июня — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 15 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 26 до 28 градусов тепла, по области от плюс 24 до плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/c», - говорится в сообщении.



В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.



Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.



В Москве на выходных температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, осадков не ожидается, сообщили на сайте Гидрометцентра России.



По данным сайта, в субботу и воскресенье максимальные температуры днем в Москве будут от 25 до 30 градусов, ночью – от 11 до 16. Ожидается переменная облачность без осадков и слабый ветер.