До 29 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 7 июля

7 июля — Mossovetinfo.ru — Небольшая облачность, без осадков и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 7 июля, - сообщает Гидрометцентр России.



«Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 27 до 29 градусов тепла, по области от плюс 24 до плюс 29 градусов. Ветер слабый», – сообщают синоптики.



Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.