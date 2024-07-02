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До 29 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 7 июля
7 июля — Mossovetinfo.ru — Небольшая облачность, без осадков и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в...
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06.07.2024, 08:23
По состоянию на 4 июля в Москве открыты для купания 5 зон отдыха - Роспотребнадзор
6 июля — Mossovetinfo.ru — По состоянию на 4 июля в Москве открыты для купания 5 зон отдыха, в начале сезона в эксплуат...
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Город (Москва и область)
02.07.2024, 07:39
До 36 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 2 июля
2 июля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 36 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье ...