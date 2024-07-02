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Город (Москва и область)     07.07.2024 09:44

До 29 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 7 июля

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Теги:  7 июля  погода  Гидрометцентр  Москва  Московская область 

7 июля — Mossovetinfo.ru — Небольшая облачность, без осадков и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 7 июля, - сообщает Гидрометцентр России.

«Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 27 до 29 градусов тепла, по области от плюс 24 до плюс 29 градусов. Ветер слабый», – сообщают синоптики.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
7 июля  погода  Гидрометцентр  Москва  Московская область 

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