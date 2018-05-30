30 мая. Mossovetinfo.ru – До конца года в рамках программы реновации в Москве планируется расселить от 20 до 30 домов, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.



«Конкретный объем зависит от людей, от того, как скоро они будут принимать решения о переезде», - приводит слова Хуснуллина официальный сайт Стройкомплекса Москвы.



Снос первых домов в рамках программы реновации может начаться уже до конца года. При этом будет использоваться технология «умного сноса», которая предполагает поэлементную разборку домов и последующее использование полученных материалов в качестве вторсырья.



Программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет. Первые участники программы реновации переехали в новые дома весной 2018 года.