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Город (Москва и область)     30.05.2018, 10:32

До 30 домов планируется расселить до конца года в Москве по программе реновации

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Теги:  программа реновации  программа реновации жилья  снос  жилье 

30 мая. Mossovetinfo.ru – До конца года в рамках программы реновации в Москве планируется расселить от 20 до 30 домов, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Конкретный объем зависит от людей, от того, как скоро они будут принимать решения о переезде», - приводит слова Хуснуллина официальный сайт Стройкомплекса Москвы.

Снос первых домов в рамках программы реновации может начаться уже до конца года. При этом будет использоваться технология «умного сноса», которая предполагает поэлементную разборку домов и последующее использование полученных материалов в качестве вторсырья.

Программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5000 домов. Реализация программы рассчитана на 15 лет. Первые участники программы реновации переехали в новые дома весной 2018 года.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации  программа реновации жилья  снос  жилье 

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