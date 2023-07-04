До 30 градусов тепла ожидаются в Москве и области 5 июля

5 июля — Mossovetinfo.ru — До 30 градусов тепла,переменная облачность, дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 5 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



«Переменная облачность.

По области местами кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве составит от 27 до 29 градусов тепла, по области от плюс 25 до плюс 30 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/c», - говорится в сообщении.



Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.