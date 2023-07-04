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Город (Москва и область)     05.07.2023 07:27

До 30 градусов тепла ожидаются в Москве и области 5 июля

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Теги:  погода  Москва  Московская область  Подмосковье  5 июля 

5 июля — Mossovetinfo.ru — До 30 градусов тепла,переменная облачность, дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 5 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность.
По области местами кратковременный дождь.
Температура воздуха в Москве составит от 27 до 29 градусов тепла, по области от плюс 25 до плюс 30 градусов.
Ветер юго-западный, 6-11 м/c», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
погода  Москва  Московская область  Подмосковье  5 июля 

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