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05.07.2023, 07:27
До 30 градусов тепла ожидаются в Москве и области 5 июля
5 июля — Mossovetinfo.ru — До 30 градусов тепла,переменная облачность, дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в среду,...
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Город (Москва и область)
04.07.2023, 08:22
Аэропорт Внуково возобновил работу
4 июля — Mossovetinfo.ru — Аэропорт Внуково возобновил работу с 08:00 мск после введения временных ограничений на прие...
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Город (Москва и область)
04.07.2023, 08:12
Попытка атаки украинских беспилотников по Москве отражена, пострадавших нет - Собянин
4 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об отсутствии пострадавших после ат...