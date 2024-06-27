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Город (Москва и область)
01.07.2024, 08:29
До 33 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 1 июля
1 июля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 33 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье ...
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Город (Москва и область)
28.06.2024, 11:04
Движение на ряде улиц в центре Москвы перекрыто до субботы 29 июня из-за выпускного
28 июня — Mossovetinfo.ru — Движение транспорта на ряде улиц в центре столицы перекрыто до субботы 29 июня из-за выпус...
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Город (Москва и область)
27.06.2024, 19:45
«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен в Москве на пятницу и субботу
27 июня — Mossovetinfo.ru — В пятницу и субботу в столице будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности и...