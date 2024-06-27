До 33 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 1 июля

1 июля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 33 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 1 июля, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.



«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 31 до 33 градусов тепла, по области от плюс 28 до плюс 33 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/c», – говорится в сообщении.



В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды.