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Город (Москва и область)     06.08.2023 08:39

До 34 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 6 августа

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Теги:  Москва  погода  Московская область  Гидрометцентр 

6 августа — Mossovetinfo.ru — Небольшая облачность, без осадков и температура до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 32 до 34 градусов тепла, по области от плюс 29 до плюс 34 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 м/c», – говорится в сообщении.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от плюс 29 до плюс 34 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до плюс 15 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
Москва  погода  Московская область  Гидрометцентр 

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