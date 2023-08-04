До 34 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 6 августа

6 августа — Mossovetinfo.ru — Небольшая облачность, без осадков и температура до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.



«Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 32 до 34 градусов тепла, по области от плюс 29 до плюс 34 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 м/c», – говорится в сообщении.



В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от плюс 29 до плюс 34 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до плюс 15 градусов.



Ветер юго-восточный, 5-10 м/c.



Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.