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До 34 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 6 августа
6 августа — Mossovetinfo.ru — Небольшая облачность, без осадков и температура до плюс 34 градусов ожидаются в Москве ...
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04.08.2023, 09:13
С 15 августа на участке дублера Ленинградского проспекта вводится запрет на проезд такси - Дептранс
4 августа — Mossovetinfo.ru — "Водителям такси будет ограничен проезд по выделенной полосе с 15 августа на участке ду...
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04.08.2023, 08:31
Более 1,5 тысяч многодетных семей Подмосковья получили земельные участки с начала года
4 августа — Mossovetinfo.ru — За 7 месяцев 2023 года администрации городских округов Подмосковья обеспечили бесплатны...