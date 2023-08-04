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Город (Москва и область)     07.08.2023 10:31

До 34 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 7 августа

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Теги:  погода  Московская область  Москва 

7 августа — Mossovetinfo.ru — Москвичей в понедельник ожидает небольшая облачность. Воздух раскалится до 33 градусов. В ночь на вторник в столице похолодает до 19 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Температура в Москве и в Московской области прогреется до +29–34°C.

В регионе с 12:00 до 18:00 7 августа будет действовать оранжевый, предпоследний, уровень погодной опасности.

Небольшая облачность, без осадков и до 34 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 7 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 31 до 33 градусов тепла, по области от плюс 29 до плюс 34 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c», – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
погода  Московская область  Москва 

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