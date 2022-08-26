До 35 градусов тепла ожидается в столичном регионе 26 августа

26 августа, Mossovetinfo.ru - Переменная облачность, без осадков и до 35 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 26 августа, сообщает Гидрометцентр России.



Днем в Москве температура воздуха составит от 31 до 33 градусов тепла, в Московской области от 30 до 35 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся в Москве до +18 градусов, в области от +13 до +18 градусов.



В ближайшие дни погодные показатели в столичном регионе останутся на экстремально высоком уровне с превышение нормы на шесть–семь градусов.