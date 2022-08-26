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Город (Москва и область)     26.08.2022 07:56

До 35 градусов тепла ожидается в столичном регионе 26 августа

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Теги:  Москва  погода  Московская область 

26 августа, Mossovetinfo.ru - Переменная облачность, без осадков и до 35 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 26 августа, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве температура воздуха составит от 31 до 33 градусов тепла, в Московской области от 30 до 35 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся в Москве до +18 градусов, в области от +13 до +18 градусов.

В ближайшие дни погодные показатели в столичном регионе останутся на экстремально высоком уровне с превышение нормы на шесть–семь градусов.

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Теги: 
Москва  погода  Московская область 

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