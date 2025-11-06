Другие материалы
-
Город (Москва и область)
11.11.2025, 06:50
До 7 градусов тепла ожидаются в Москве и области во вторник днем 11 ноября
11 ноября — Mossovetinfo.ru — До 7 градусов тепла ожидаются в Москве и Московской области днем во вторник 11 ноября. Об...
-
Город (Москва и область)
09.11.2025, 08:22
Переменная облачность и до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в воскресенье 9 ноября
9 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве в воскресенье 9 ноября прогнозируется переменная облачность и температура воз...
-
Город (Москва и область)
06.11.2025, 06:53
До 10 градусов тепла ожидаются в Москве и области в четверг
6 ноября — Mossovetinfo.ru — До плюс 10 градусов тепла, облачная погода, небольшой дождь ожидаются в Москве и Московск...