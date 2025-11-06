 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     11.11.2025 06:50

До 7 градусов тепла ожидаются в Москве и области во вторник днем 11 ноября

Теги:  Гидрометцентр  погода Москва  Московская область  11 ноября 

11 ноября — Mossovetinfo.ru — До 7 градусов тепла ожидаются в Москве и Московской области днем во вторник 11 ноября. Облачно. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба. Ветер западный с переходом на северный, 3-8 м/c.

В ночь на среду температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 2 градусов, в Московской области - до минус 1 градуса.

