3 июня. Mossovetinfo.ru – Большинство ярмарок выходного дня в Москве к концу года станут круглогодичными, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения новой ярмарки в районе Косино-Ухтомский.
По словам мэра Москвы, столичные власти поставили себе цель постепенно перевести большую часть ярмарок выходного дня в круглогодичные, постоянно действующие, чтобы жители в течение всего года в комфортных условиях могли совершать покупки.
Первая круглогодичная ярмарка открылась в Москве около двух лет назад на Семеновской площади. С начала 2019 года в Москве по просьбам жителей открылись еще 4 таких ярмарки в разных районах города, а к концу года в Москве будет работать около 20 круглогодичных ярмарки.
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