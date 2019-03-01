1 марта. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года в Москве сдадут 20 домов для заселения участников программы реновации. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.
В них переселят 5,3 тысячи человек. Первые 10 тысяч человек начали переселание в новые квартиры в 2018 году.
Всего на данный момент строится 98 домов в рамках программы реновации. Всего в программу реновации входит 5172 дома, она должна быть завершена к 2035 году.
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