22 января. Mossovetinfo.ru – До конца 2020 года Москва получит 300 новых электробусов, сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».
В настоящее время Москва является европейским лидером по количеству электробусов. На 19 маршрутах общественного транспорта работает 300 электробусов, которые ежедневно перевозят более 160 тысяч пассажиров.
Новые электробусы производства ГАЗ и КАМАЗ соответствуют всем современным требованиям безопасности и экологичности. Машины оснащены спутниковой навигацией, системами климат-контроля, информационными медиа-экранами, USB-разъемами для зарядки гаджетов. Низкое расположение полов наличие пандусов и накопительных площадок, электробусами удобно пользоваться маломобильным пассажирам и мама с колясками.
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