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Город (Москва и область)     22.01.2020 17:43

До конца 2020 года Москва получит 300 новых электробусов

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Теги:  Мосгортранс  общественный транспорт  электробусы 

22 января. Mossovetinfo.ru – До конца 2020 года Москва получит 300 новых электробусов, сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».

В настоящее время Москва является европейским лидером по количеству электробусов. На 19 маршрутах общественного транспорта работает 300 электробусов, которые ежедневно перевозят более 160 тысяч пассажиров.

Новые электробусы производства ГАЗ и КАМАЗ соответствуют всем современным требованиям безопасности и экологичности. Машины оснащены спутниковой навигацией, системами климат-контроля, информационными медиа-экранами, USB-разъемами для зарядки гаджетов. Низкое расположение полов наличие пандусов и накопительных площадок, электробусами удобно пользоваться маломобильным пассажирам и мама с колясками.


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Карта места

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Теги: 
Мосгортранс  общественный транспорт  электробусы 

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