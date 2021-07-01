 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Город (Москва и область)     01.07.2021 17:07

До конца 2023 года в Москве планируют открыть 24 станции метро

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  строительство 

1 июля. Mossovetinfo.ru - До конца 2023 года в Москве планируется открыть 24 новые станции метро, заявил на пленарной сессии Московского урбанистического форума заммэра Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, 21 станция уже находится в активной стадии строительства, еще для трех станций готовятся строительные площадки.

Бочкарев также напомнил, что в 2021 году к открытию будут подготовлены 10 станций Большой кольцевой линии метро. Полностью завершить строительство БКЛ планируется в 2022 году, после чего она станет самой протяженной линией московского метро.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  строительство 

Возврат к списку

Лента новостей

17:07 Город (Москва и область) До конца 2023 года в Москве планируют открыть 24 станции метро

16:08 В мире Лукашенко предложил разработать стратегию российско-белорусской интеграции до 2030 года

15:58 Город (Москва и область) В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона»

15:20 Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

14:47 Общество Бессменный ректор НИУ ВШЭ Кузьминов подал в отставку

Актуальные материалы

09:53 Город (Москва и область) Где в Москве пройти ревакцинацию от коронавируса

18:24 В России Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

13:40 Город (Москва и область) Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве остается «крайне тяжелой»

11:16 В России В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

08:21 Город (Москва и область) Кафе и рестораны в Москве с 28 июня можно посетить только при наличии QR-кода

13:20 Власть Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru