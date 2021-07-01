До конца 2023 года в Москве планируют открыть 24 станции метро

1 июля. Mossovetinfo.ru - До конца 2023 года в Москве планируется открыть 24 новые станции метро, заявил на пленарной сессии Московского урбанистического форума заммэра Андрей Бочкарев.



По словам заммэра, 21 станция уже находится в активной стадии строительства, еще для трех станций готовятся строительные площадки.



Бочкарев также напомнил, что в 2021 году к открытию будут подготовлены 10 станций Большой кольцевой линии метро. Полностью завершить строительство БКЛ планируется в 2022 году, после чего она станет самой протяженной линией московского метро.