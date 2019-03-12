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Город (Москва и область)
12.03.2019, 09:11
Электробусы начали работу на шестом маршруте в Москве
12 марта. Mossovetinfo.ru – Электробусы вышли на маршрут троллейбуса №36, маршрут полностью перешел на обслуживание транспортом нового типа, сообщается на Едином транспортном портале Москвы. ...
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Город (Москва и область)
12.03.2019, 08:33
До конца года количество экипажей «Дорожного патруля» в Москве вырастет вдвое
12 марта. Mossovetinfo.ru – Количество экипажей «Дорожного патруля» в Москве к декабрю 2019 года вырастет вдвое и составит 52 машины, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в...
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Город (Москва и область)
12.03.2019, 08:26
Москве предложили провести международный форум новых технологий
12 марта. Mossovetinfo.ru – Представители международной компании Reed Midem, которая занимается организацией деловых мероприятий во всем мире, на встрече с представителями правительства Москвы пред...