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Город (Москва и область)     12.03.2019 08:33

До конца года количество экипажей «Дорожного патруля» в Москве вырастет вдвое

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Теги:  ЦОДД  дорожный патруль 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Количество экипажей «Дорожного патруля» в Москве к декабрю 2019 года вырастет вдвое и составит 52 машины, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

В настоящее время в Москве действует 26 машин «Дорожного патруля» За 3 месяца зимы экипажи «Дорожного патруля» 95 раз помогли автомобилистам выбраться из сугробов и 1483 раза отбуксировали неисправные и аварийные автомобили.

Автомашины «Дорожного патруля» не занимаются эвакуацией автомобилей на штраф-стоянку, или проблемами оплаты парковки. Их основная задача – помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге. «Дорожный патруль» действует в Москве с 2017 года.


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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  дорожный патруль 

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