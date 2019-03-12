12 марта. Mossovetinfo.ru – Количество экипажей «Дорожного патруля» в Москве к декабрю 2019 года вырастет вдвое и составит 52 машины, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



В настоящее время в Москве действует 26 машин «Дорожного патруля» За 3 месяца зимы экипажи «Дорожного патруля» 95 раз помогли автомобилистам выбраться из сугробов и 1483 раза отбуксировали неисправные и аварийные автомобили.



Автомашины «Дорожного патруля» не занимаются эвакуацией автомобилей на штраф-стоянку, или проблемами оплаты парковки. Их основная задача – помощь водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге. «Дорожный патруль» действует в Москве с 2017 года.