Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     24.09.2019 13:16

До конца года количество электробусов в Москве достигнет 300 - Собянин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  электробусы  общественный транспорт  Сергей Собянин 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года количество электробусов в Москве достигнет 300, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал, что в настоящее время на 14 московских маршрутах работают 210 электробусов. Ежедневно они перевозят более 100 тысяч человек. С момента выхода на линию первого электробуса 1 сентября 2018 года, электробусы перевезли в Москве более 11 миллионов пассажиров.

По словам Собянина, на сегодняшний день Москва является лидером среди европейских городов по количеству электробусов на дорогах. Мэр Москвы напомнил, что с 2021 года столичные власти намерены полностью отказаться от закупок автобусов с двигателями внутреннего сгорания и перейти на закупку только экологически чистого общественного транспорта: электробусов и трамваев.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
электробусы  общественный транспорт  Сергей Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

13:16 Город (Москва и область) До конца года количество электробусов в Москве достигнет 300 - Собянин

12:56 В России МИД РФ выразил протест в связи с невыдачей виз членам российской делегации на Генассамблее ООН

12:45 Город (Москва и область) Расселение пятиэтажки по программе реновации началось в районе Проспект Вернадского

12:31 В мире США отказали в выдаче виз нескольким членам российской делегации на Генассамблее ООН

12:14 Происшествия Более 200 несовершеннолетних было задержано на летних акциях протеста в Москве

Актуальные материалы

21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября

14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019

21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах

19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы

18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru