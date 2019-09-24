24 сентября. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года количество электробусов в Москве достигнет 300, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы рассказал, что в настоящее время на 14 московских маршрутах работают 210 электробусов. Ежедневно они перевозят более 100 тысяч человек. С момента выхода на линию первого электробуса 1 сентября 2018 года, электробусы перевезли в Москве более 11 миллионов пассажиров.
По словам Собянина, на сегодняшний день Москва является лидером среди европейских городов по количеству электробусов на дорогах. Мэр Москвы напомнил, что с 2021 года столичные власти намерены полностью отказаться от закупок автобусов с двигателями внутреннего сгорания и перейти на закупку только экологически чистого общественного транспорта: электробусов и трамваев.
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