21 декабря. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года на станциях МЦД установят 800 дополнительных элементов навигации, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.
Темникова отметила, что с момента запуска первых двух маршрутов МЦД на инфраструктуре диаметров было размещено более 5 тысяч элементов навигации: стикеры, банеры, временные указатели, схемы метро с МЦД.
В ближайшее время метрополитен передаст ЦППК новые элементы навигации, которые будут точечно размещены по просьбам пассажиров.
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