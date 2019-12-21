21 декабря. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года на станциях МЦД установят 800 дополнительных элементов навигации, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.



Темникова отметила, что с момента запуска первых двух маршрутов МЦД на инфраструктуре диаметров было размещено более 5 тысяч элементов навигации: стикеры, банеры, временные указатели, схемы метро с МЦД.



В ближайшее время метрополитен передаст ЦППК новые элементы навигации, которые будут точечно размещены по просьбам пассажиров.