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Город (Москва и область)     21.12.2019 11:52

До конца года на станциях МЦД установят еще 800 элементов навигации

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Теги:  МЦД  метрополитен  навигация 

21 декабря. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года на станциях МЦД установят 800 дополнительных элементов навигации, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

Темникова отметила, что с момента запуска первых двух маршрутов МЦД на инфраструктуре диаметров было размещено более 5 тысяч элементов навигации: стикеры, банеры, временные указатели, схемы метро с МЦД.

В ближайшее время метрополитен передаст ЦППК новые элементы навигации, которые будут точечно размещены по просьбам пассажиров.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  метрополитен  навигация 

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