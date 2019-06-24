24 июня. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве завершат строительство 12 домов в рамках программы реновации жилья, сообщил журналистам глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Бочкарев рассказал, что с момента старта программы реновации, в Москве в рамках программы построено и сдано в эксплуатацию 43 дома. В настоящий момент ведется строительство 116 домов по программе реновации.
Кроме того, с начала года в Москве сданы в эксплуатацию школа и детский сад, а до конца года будет построено еще 10 объектов образования и 6 объектов здравоохранения.
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