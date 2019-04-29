Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     29.04.2019 17:18

До конца года в Москве построят 600 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  недвижимость  программа реновации 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года в рамках программы реновации в Москве построят около 600 тысяч квадратных метров жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.

Всего за счет бюджета до конца года в Москве построят около 1 миллиона квадратных метров недвижимости. Помимо жилья по программе реновации, будут построены больницы, детские сады, школы и жилье по социальным программам.

Хуснуллин подчеркнул, что средства и ресурсы для выполнения этих планов у города есть.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  недвижимость  программа реновации 

Возврат к списку

Лента новостей

17:18 Город (Москва и область) До конца года в Москве построят 600 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации

16:06 Город (Москва и область) Мосгордума отказалась увеличивать количество депутатов до 110 человек

15:08 Власть Россияне и украинцы выиграют от общего гражданства - Путин

14:01 Город (Москва и область) Мосгордума приняла в первом чтении проект закона об электронном голосовании в столичный парламент

13:53 Город (Москва и область) Ряд станций метро в центре Москвы закроют 29 апреля на выход

Актуальные материалы

13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ

07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно

14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля

22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля

20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть

09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru