29 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года в рамках программы реновации в Москве построят около 600 тысяч квадратных метров жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.
Всего за счет бюджета до конца года в Москве построят около 1 миллиона квадратных метров недвижимости. Помимо жилья по программе реновации, будут построены больницы, детские сады, школы и жилье по социальным программам.
Хуснуллин подчеркнул, что средства и ресурсы для выполнения этих планов у города есть.
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