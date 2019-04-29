29 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года в рамках программы реновации в Москве построят около 600 тысяч квадратных метров жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.



Всего за счет бюджета до конца года в Москве построят около 1 миллиона квадратных метров недвижимости. Помимо жилья по программе реновации, будут построены больницы, детские сады, школы и жилье по социальным программам.



Хуснуллин подчеркнул, что средства и ресурсы для выполнения этих планов у города есть.