4 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве появится более 100 новых наземных пешеходных переходов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Сообщается, что 13 новых наземных пешеходных переходов появится в районах Басманный, Замоскворечье, Тверской, Хамовники, Мещанский и Дорогомилово до конца августа.



Дополнительные «зебры» будут организованы на оживленных улицах по просьбам москвичей. Обращения по организации дополнительных пешеходных переходов принимаются на портале mos.ru, на Едином транспортном портале города, и в официальных группах ЦОДД в соцсетях. Кроме того, свои предложения по организации движения москвичи могут передать на встречах с координаторами ЦОДД, которые проводятся ежемесячно.



При организации новых пешеходных переходов учитывается несколько факторов: параметры проезжей части, расположение остановок общественного транспорта, наличие и расположение других пешеходных переходов и другие.