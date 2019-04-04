4 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве появится более 100 новых наземных пешеходных переходов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Сообщается, что 13 новых наземных пешеходных переходов появится в районах Басманный, Замоскворечье, Тверской, Хамовники, Мещанский и Дорогомилово до конца августа.
Дополнительные «зебры» будут организованы на оживленных улицах по просьбам москвичей. Обращения по организации дополнительных пешеходных переходов принимаются на портале mos.ru, на Едином транспортном портале города, и в официальных группах ЦОДД в соцсетях. Кроме того, свои предложения по организации движения москвичи могут передать на встречах с координаторами ЦОДД, которые проводятся ежемесячно.
При организации новых пешеходных переходов учитывается несколько факторов: параметры проезжей части, расположение остановок общественного транспорта, наличие и расположение других пешеходных переходов и другие.
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