7 июня. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года в Москве создадут и благоустроят 60 парков, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.
По словам Бирюкова, благоустроены будут не только имеющиеся парки, но и заброшенные территории, которые превратятся в зеленые зоны.
В 2018 году в Москве благоустроили 80 парков, а всего в Москве на данный момент насчитывается 500 зеленых территорий, в то время как в 2010 году их было всего 130.
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