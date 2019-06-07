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Город (Москва и область)     07.06.2019 13:05

До конца года в Москве создадут и благоустроят 60 парков

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Теги:  парки  благоустройство 

7 июня. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года в Москве создадут и благоустроят 60 парков, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

По словам Бирюкова, благоустроены будут не только имеющиеся парки, но и заброшенные территории, которые превратятся в зеленые зоны.

В 2018 году в Москве благоустроили 80 парков, а всего в Москве на данный момент насчитывается 500 зеленых территорий, в то время как в 2010 году их было всего 130.


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Карта места

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Теги: 
парки  благоустройство 

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