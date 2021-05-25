До конца года в Москве установят более 25 тысяч новых опор освещения

25 мая. Mossovetinfo.ru — Более 25 тысяч новых опор освещения будут установлены в Москве до конца текущего года, сообщается в telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.



Более 12 тысяч опор освещения будут установлены во дворах, еще более 4 тысяч - на территориях детских садов и школ. Также более 9 тысяч опор освещения установят на территориях ТиНАО.



Все новые опоры освещения используют только светодиодные лампы, которые на 30% эффективнее натриевых и галогенных ламп, а также в несколько раз долговечнее.



Кроме того, по мере выхода из строя старых ламп, их также заменяют на светодиодные. В 2020 году на светодиоды было заменено около 6 тысяч старых ламп.



Всего за 10 лет в Москве установили 249 тысяч новых опор освещения, в общей сложности их количество в Москве увеличилось в 1,6 раза. В результате Москва вошла в пятерку самых освещенных городов мира вместе с Токио, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем.