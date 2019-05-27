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Город (Москва и область)     27.05.2019 11:12

До конца года в ТиНАО построят пять пожарных депо

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Теги:  ТиНАО  пожарная охрана  строительство 

27 мая. Mossovetinfo.ru – Пять пожарных депо построят в ТиНАО до конца года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента развития новых территория Москвы Владимира Жидкина.

Новые пожарные депо появятся в поселениях Краснопахорское, Щаповское, Роговское, Марушкинское и Московский. Они будут оснащены всем необходимым – машиноместами, спасательным оборудованием, средствами связи и оповещения, учебными классами, помещениями для отдыха сотрудников.

Всего, по словам Жидкина с 2019 по 2021 год в ТиНАО будет построено 13 новых пожарных депо. Места их строительства и очередность ввода в строй согласованы с московским управлением МЧС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние годы в ТиНАО было построено 8 пожарных депо, еще 10 депо строятся и проектируются.


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Теги: 
ТиНАО  пожарная охрана  строительство 

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