27 мая. Mossovetinfo.ru – Пять пожарных депо построят в ТиНАО до конца года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента развития новых территория Москвы Владимира Жидкина.
Новые пожарные депо появятся в поселениях Краснопахорское, Щаповское, Роговское, Марушкинское и Московский. Они будут оснащены всем необходимым – машиноместами, спасательным оборудованием, средствами связи и оповещения, учебными классами, помещениями для отдыха сотрудников.
Всего, по словам Жидкина с 2019 по 2021 год в ТиНАО будет построено 13 новых пожарных депо. Места их строительства и очередность ввода в строй согласованы с московским управлением МЧС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние годы в ТиНАО было построено 8 пожарных депо, еще 10 депо строятся и проектируются.
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