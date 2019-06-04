4 июня. Mossovetinfo.ru – До конца года в ТиНАО запустят девять новых автобусных маршрутов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Новые маршруты помогут жителям ТиНАО добраться до железнодорожных платформ и станций метро. Автобусы будут ходить до поселков Переделкино, Ватутинки и Первомайское, до района Солнцево, а также до платформ Крекшино и Щербинка, и до станций метро «Теплый Стан», «Новопеределкино», «Говорово».



Осуществлять перевозки будут частные компании, которые будут определены на днях. На восьми маршрутах будут запущены автобусы среднего класса (вмещающие не менее 60 человек), на одном будут запущены автобусы большого класса (вмещающие не менее 85 человек). Все автобусы на новых маршрутах будут современными и комфортабельными, оснащенными системами климат-контроля и видеонаблюдения, информационными табло и электронными указателями маршрута, а также пандусами для маломобильных граждан и для пассажиров с детскими колясками.



На всех новых маршрутах будет действовать единая московская система оплаты проезда.