Другие материалы
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Город (Москва и область)
06.05.2019, 09:21
В Южном Бутово началось переселение двух домов по программе реновации
6 мая. Mossovetinfo.ru – В районе Южное Бутово началось переселение двух домов на Варшавском шоссе, попавших в программу реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента городского имущества. ...
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Город (Москва и область)
06.05.2019, 08:56
Красную площадь закроют для посетителей с 6 по 9 мая
6 мая. Mossovetinfo.ru – Красная площадь в Москве будет закрыта для посетителей с 6 по 9 мая, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы охраны. Площадь закроют для посетителей в ...
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Город (Москва и область)
06.05.2019, 08:28
До конца лета в Москве обустроят 20 парковок для туристических автобусов
6 мая. Mossovetinfo.ru – До конца лета в Москве обустроят 20 новых парковок для туристических автобусов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Отдельные парковочные м...