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Город (Москва и область)     06.05.2019 08:28

До конца лета в Москве обустроят 20 парковок для туристических автобусов

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Теги:  туристы  автобусы  парковки 

6 мая. Mossovetinfo.ru – До конца лета в Москве обустроят 20 новых парковок для туристических автобусов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отдельные парковочные места для туристических автобусов появятся возле Третьяковской галереи, на Арбате, в «Москва-Сити», возле концерна «Мосфильм», на улицах Большая Грузинская и Свободы. А на улице Косыгина, рядом с Воробьевыми горами, обустроят сразу 10 парковочных мест для туристических автобусов.

Места для туристических автобусов обозначают специальными знаками и дорожной разметкой. На них действует специальный тариф: в первые 30 минут стоянка стоит от 20 до 100 рублей, а с 31-й минуты стоимость парковки возрастает до 1000 рублей. Подобная система тарифов позволяет увеличить пропускную способность парковок для туристических автобусов: автобусы подъезжают, в течение 30 минут высаживают пассажиров, которые отправляются на экскурсию, и уезжают. Обратно за туристами они возвращаются после окончания экскурсии, через 2-3 часа.

Всего в Москве в настоящее время действует 100 парковок для туристических автобусов. Таким образом, к концу лета их количество вырастет до 120. Увеличение количества парковок для туристических автобусов необходимо в связи с ростом потока туристов в Москве, который за последние 8 лет вырос на 84%: с 12,8 миллиона в 2010 году, до 23,5 миллиона в 2018 году.


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Карта места

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Теги: 
туристы  автобусы  парковки 

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