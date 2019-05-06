6 мая. Mossovetinfo.ru – До конца лета в Москве обустроят 20 новых парковок для туристических автобусов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Отдельные парковочные места для туристических автобусов появятся возле Третьяковской галереи, на Арбате, в «Москва-Сити», возле концерна «Мосфильм», на улицах Большая Грузинская и Свободы. А на улице Косыгина, рядом с Воробьевыми горами, обустроят сразу 10 парковочных мест для туристических автобусов.



Места для туристических автобусов обозначают специальными знаками и дорожной разметкой. На них действует специальный тариф: в первые 30 минут стоянка стоит от 20 до 100 рублей, а с 31-й минуты стоимость парковки возрастает до 1000 рублей. Подобная система тарифов позволяет увеличить пропускную способность парковок для туристических автобусов: автобусы подъезжают, в течение 30 минут высаживают пассажиров, которые отправляются на экскурсию, и уезжают. Обратно за туристами они возвращаются после окончания экскурсии, через 2-3 часа.



Всего в Москве в настоящее время действует 100 парковок для туристических автобусов. Таким образом, к концу лета их количество вырастет до 120. Увеличение количества парковок для туристических автобусов необходимо в связи с ростом потока туристов в Москве, который за последние 8 лет вырос на 84%: с 12,8 миллиона в 2010 году, до 23,5 миллиона в 2018 году.